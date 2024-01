Meritamente, alla scoperta del percorso e delle aspirazioni di Pietro, Davide e Alessia

Le interviste a Pietro, Davide e Alessia

Pietro Grassi ha 25 anni ed è laureato in Ingegneria delle Telecomunicazioni al Politecnico di Milano e lì prosegue con il Dottorato di ricerca: “In questo momento, la mia prospettiva è cercare di imparare il più possibile in ambito universitario. Vorrei cercare di fare esperienze anche all'estero, inizialmente, e poi, chi lo sa... magari in un futuro poter ritornare a San Marino, svolgere la mia professione qua, magari anche per conto proprio...”.

Davide Venturini, 22 anni, segue la magistrale in Ingegneria Nucleare a Pisa e, insieme, è allievo alla scuola superiore Sant'Anna, tasso di selezione del 5%. ““Ci sono due grandi strade: o trovare lavoro all'interno di una delle tante aziende che circondano il mondo del nucleare; oppure, proseguire nella strada del dottorato, chissà, magari in un'università italiana o anche all'estero. È chiaro che San Marino non potrà mai ospitare un reattore nucleare di grossa taglia; però, ci sono dei reattori nucleari di piccola taglia, che potrebbero soddisfare il fabbisogno energetico sammarinese. Quindi, chi lo sa... in futuro, magari, si installerà uno di questi”.

Alessia Fontanella, 27 anni, sceglie Gerusalemme per il Dottorato in Studi Ebraici con uno studio di genere applicato alle comunità ebraiche italiane in Età Moderna: “È una realtà molto diversa dalla nostra, anche a livello universitario. Mi sta dando tantissimo, mi sta fornendo tantissimi stimoli di crescita, sia personale, che ovviamente anche culturale e formativa. Spero di poter continuare nel mondo della ricerca, quindi possibilmente nel mondo accademico. E chissà... magari, anche all'Università di San Marino, oppure in Israele, o in una università italiana”.

Nel video le interviste a Pietro Grassi, Davide Venturini, Alessia Fontanella