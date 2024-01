Natale delle Meraviglie: terminata l'edizione di quest'anno, nei prossimi giorni il bilancio ufficiale

Si chiude all'insegna del maltempo il Natale delle Meraviglie che dal 25 novembre ha animato le vie e le piazze del centro storico di San Marino Città, dando il benvenuto a numerosi visitatori, con diverse manifestazioni, i mercatini natalizi e le attrazioni per i più piccoli e le loro famiglie.

Festività che ieri si sono concluse con l'Epifania, festeggiata alla Fabbrica del Cioccolato, in scena l'ultimo spettacolo di danza e magia sotto gli occhi divertiti della Befana. Soddisfatto il Segretario di Stato per il Turismo Pedini Amati per la buona riuscita di questa 21esima edizione. Nei prossimi giorni il bilancio ufficiale.