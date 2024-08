San Marino: Il centro si anima grazie alle note della Banda Militare

Anche l’edizione di quest’anno del tradizionale concerto della Banda Militare di San Marino, che si è svolto venerdì sera, ha raccolto il gradimento dei cittadini. Per questo la Giunta di Castello della Città di San Marino li ringrazia così come tutto il corpo della Banda Militare di San Marino - un organico di circa 60 elementi volontari - diretti dal Maestro Tenente Stefano Gatta che hanno riempito via Giacomini di melodie e ritmi coinvolgenti.

“La partecipazione dei concittadini è stata numerosa e calorosa - ha dichiarato il Capitano di Castello Alberto Simoncini - il pubblico è rimasto incantato dal repertorio proposto nel corso della serata. L’idea alla base di queste iniziative - ha sottolineato- è favorire socializzazione, creare legami nuovi e rafforzare quelli esistenti. Il mio grazie va ai colleghi di Giunta e alle volontarie dell’associazione VoCI nei Castelli che hanno contributo alla buona riuscita della serata”.