San Marino per la Palestina porta sul Titano il Nazra Festival 2024

le interviste a Michele Rastelli e Francesco Ceccoli

Cinque pellicole, 90 minuti e diversi temi e storie, sguardi sulla realtà israelo-palestinese. Arrivano sul Titano, nella proposta di San Marino per la Palestina – in collaborazione con gli Istituti Culturali. E' un altro passo del Collettivo per sensibilizzazione sulle condizioni dell'area: “Come collettivo – spiega Michele Rastelli - dopo aver organizzato due manifestazioni in Piazza della libertà, che erano rivolte principalmente alle istituzioni e al Governo; e due eventi invece svolti alla Sala Montelupo sempre di tipo informativo. Abbiamo deciso questa volta di utilizzare l'arte come forma di promozione, per fare toccare con mano le emozioni e sensibilizzare verso la tematica israelo-palestinese”. Questa serata, oltre a toccare la popolazione dal punto di vista artistico, è una sorta di richiesta verso le istituzioni per portare avanti il progetto di riconoscimento dello stato della Palestina”.

Patrocinio della Giunta di Fiorentino, supporto delle Giunte di Domagnano e Serravalle, Aiep e Fondazione Oltre, in sala 2 documentari e tre corti, da Venezia già in 31 città italiane. Venerdì. al Concordia “E' un festival itinerante, quindi, è un festival che ha varie tappe in tutta Italia – spiega il direttore artistico della rassegna, Francesco Ceccoli – e questa è la quinta edizione. Ogni tappa presenta una selezione di cortometraggi. I cortometraggi sono già stati premiati a Venezia, alcuni. Quella che proporremo noi è una selezione che abbiamo curato personalmente sulla base di tutti quelli che ci sono pervenuti. Ne abbiamo scelti 5, quelli che hanno un valore a livello di tematica e anche di realizzazione e produzione artistica superiore ad altri, abbiamo deciso di mettere quelli”

Tra documentari e fiction c'è “Mar Mara”: padre e figlia, solo gesti e dialoghi per interpretare l'attacco in corso fuori da quella stanza. In “The Face of Solidariety” ci sono anche le comunità ebraiche alle manifestazioni pro Palestina nel Regno Unito. Le inquietudini di “The Key”: il senso di colpa collettivo - i protagonisti sono ebrei – emerge in allucinazione. In “The Orphan” l'ex militare israeliano prende le distanze da pratiche e scelte; fino a “An Orange from Jaffa”, fermata al check point, affidando ad altri il lasciapassare per una nuova vita.

Nel video, le interviste a Michele Rastelli e Francesco Ceccoli del Collettivo San Marino per la Palestina