San Marino Teatro: nuove date per gli spettacoli annullati durante l'emergenza sanitaria

San Marino Teatro annuncia che gli spettacoli annullati dal 28 febbraio al 5 aprile scorsi a causa dell'emergenza sanitaria saranno recuperati nel periodo compreso fra ottobre 2020 e marzo 2021. Alcuni spettacoli programmati al Teatro Titano potranno essere spostati al Teatro Nuovo di Dogana per rispettare il distanziamento interpersonale.

Gli abbonamenti resteranno validi per le nuove date e i carnet acquistati e non esauriti rimarranno comunque validi per la prenotazione degli spettacoli nelle date future, così come resteranno validi i biglietti già acquistati. Chi avesse acquistato i biglietti, ma non fosse interessato ad usufruire degli appuntamenti in futuro, avrà la possibilità di essere risarcito con un voucher, oppure di accedere al rimborso della spesa sostenuta.

Per rimanere aggiornati sulla programmazione delle nuove date degli spettacoli, il sito www.sanmarinoteatro.sm e la pagina Facebook di San Marino Teatro.