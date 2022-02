Sanremo 2022: stasera al via la gara, San Marino Rtv c'è

Questa sera a Sanremo la prima serata della 72esima edizione del Festival della canzone italiana: si esibiranno 12 dei 24 big in gara, occhi puntati sul ritorno dei Maneskin i veri “assi pigliatutto” nel 2021, e poi la dance dei Meduza, mentre a tenere alta la bandiera dello sport ci sarà il tennista Matteo Berrettini, la sorpresa della vigilia annunciata da Amadeus. Non mancherà naturalmente il sodalizio con Fiorello. Anche la San Marino Rtv nella Città dei Fiori: per tutta la settimana il punto sulla gara e non solo, con i servizi e i collegamenti al tg dell'inviata Francesca Biliotti.