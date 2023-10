Sergio Barducci presenta “Nel tuo silenzio”, con la testimonianza di Nazzareno Moroni

E' la storia di un amore che va oltre la malattia, che vince sul dolore quella che Sergio Barducci ha inseguito, voluto con forza raccontare e che oggi porta anche a San Marino. Lo fa insieme al protagonista, Nazzareno Moroni – che per 29 anni ha accudito la moglie Angela, entrata improvvisamente in coma – e insieme al Vescovo Monsignor Andrea Turazzi per condividere una esperienza che si fa testimonianza di un cammino difficile, ma guidato dalla speranza che la fede può dare:

“Io sento di avercela fatta, non con le mie forze, ma veramente con una grazia che viene dall'alto” - dice Nazzareno Moroni - Ho affidato alla provvidenza di Dio tutti i giorni, affidando a Dio tutte le difficoltà, le necessità. Ed è veramente con semplicità, mi sento di dire che io praticamente ho fatto quello che andava fatto; senza troppi sforzi e senza troppi ragionamenti”.

Una forte sintonia ha legato autore e protagonista, insieme alle sue 5 figlie, in un percorso che è diventato occasione di riflessione, comune e intima: “Questa è una storia d'amore – commenta Sergio Barducci - capace di andare oltre tutte le convenzioni con le quali noi siamo abituati a declinare il termine amore. E quello che mi ha lasciato è questo: la forza, la capacità di reagire, di non abbattersi, di affrontare delle situazioni enormi, che forse non tutti avrebbero la forza di fare. Credo che questo amore che va oltre le parole sia un esempio per tutti”. Nella storia di Angela e Nazzareno – che ha liberamente ispirato anche la serie Tv “Buongiorno, mamma” - corre un messaggio universale, che parla al cuore di tutti.

Ci vorrebbe un po' di Nazareno in tutti noi? “In qualche modo, sì – dice ancora Sergio Barducci - La sua capacità di amare così profondamente, ma anche la sua forza di resistere e di portare avanti una croce così pesante per ben 29 anni”.

Nel video, le interviste di Silvia Pelliccioni a Nazzareno Moroni e a Sergio Barducci