Shrek "original" all'italiana

"Shrek - Il musical"

Io show americano tratto dal film della DreamWorks ispirato al libro illustrato di William Steig ha vinto l'Oscar del Musical e in Italia gode di un numero di edizioni e repliche da record. In scena dal vivo cantanti e attori con il PUPPET del Dragone più grande del mondo proprio nella versione nostrana. Coreografie anche digitali e costumi veramente creativi con effetti speciali 3D in sala. La versione in lingua italiana è riadattata direttamente dal successo di Broadway del 2008. SHREK è l'attore pugliese MICHELE SAVOIA vincitore del David di Donatello 2022 per il teatro. Oltre 20 cambi di scene per ricreare le ambientazioni filmiche e letterarie “live” con effetti olografici da videogioco della UNITY. Uno spettacolo multimediale nella spettacolo teatrale direttamente dal palcoscenico alla platea.