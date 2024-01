Teatro Delusio è teatro di figura non convenzionale che usa maschere umanizzate tanto da confondere il corpo con la marionetta: modalità “anteliguistica” tra forma e contenuto. Familie Flöz è prosa poetica con non poca ironia interpretativa. Un mistero comico e mimico che si rinnova da oltre un ventennio con rappresentazioni in 34 paesi del mondo. 3 attori per 29 personaggi in una pantomima di teatro nel teatro da dietro le quinte al pubblico in platea: trasformismo e acrobazia dell'anima.