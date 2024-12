Tour Music Fest: vince la francese Justine Mayer, ora la partecipazione a Una Voce per San Marino

La vittoria del Tour Music Fest 2024 va a Justine Mayer, cantante francese che ha superato tutte le fasi del contest fino al trionfo nella finale. Un'artista talentuosa che ha emozionato il pubblico. Internazionale la giuria composta, tra gli altri, dal maestro Beppe Vessicchio e da Monica Hill.

“Un sogno che si avvera”, ha commentato Justine subito dopo la proclamazione. Per lei si apre la partecipazione, come concorrente, alle fasi finali di Una Voce per San Marino: gara che selezionerà il rappresentante del Titano allo Eurovision Song Contest. Tra i concorrenti anche il rapper sammarinese Personal. 20 gli artisti della serata, all'Auditorium Little Tony di Serravalle. Ben 29mila erano i musicisti delle audizioni iniziali, da 12 Paesi.

Tanti i generi portati sul palco, nell'evento realizzato in collaborazione con la Segreteria al Turismo, e numerosi i premi: da borse di studio alla produzione di un Ep, dalla possibilità di registrare nei mitici Abbey Studios di Londra fino all'opportunità di esibirsi in festival internazionali. “L'evento – ha affermato Gianluca Musso, fondatore e direttore del Tour Music Fest – è stato la vittoria della musica, dello scambio culturale e della condivisione”.