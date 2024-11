Un gatto 'salvamondo' animato

Il lungometraggio animato selezionato per gli Oscar 2025 coprodotto in Francia rappresenterà la Lettonia a Los Angeles. Le tavole artistiche (tecnica CGI: computer generated imagery) in Europa fanno del film un'opera già premiata ad Annecy e presentata dopo Cannes anche a Venezia e Roma. La storia ha come protagonista FLOW, un curioso gatto nero, che affronta un evento apocalittico. Niente dialoghi o persone ma solo rumori e suoni animali. La natura governa un mondo che 'accade' ancora dopo l'alluvione. Una tecnica animata, semplice, quasi elementare che va alla radice del soggetto: tra favola e cartoon c'è l'educational classico. Esseri animali differenti collaborano tra loro per sopravvivere. Il gatto, però, ci rappresenta tutti, e senza parlare...