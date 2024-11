Un Pesce 'femminile' tutto fatto a mano

L'arte nella oggettistica quotidiana by Gaetano Pesce ha una storia viva nel futuro disegnato dall'artigiano Andrea Corsi con il manifesto FISH: “nell'evoluzione (unica e irripetibile) dallo standard. Dall'umanità del difetto”. Cose in resina realizzate a mano inimitabili perché malleabili come il vetro senza esserlo. La Murano di Carlo Scarpa rivive grazie a Pesce in un bijoux. FISH DESIGN è simpatia e sensualità tattile, e visiva, nella forma e nel colore amalgamati in un'idea di elasticità e femminilità: PESCE è DONNA e non può essere altrimenti, pure oggi. L'artigiano non deve più riprodurre pedissequamente il disegno dell'artista ma ne interpreta l'umanità, appunto. Idee fuori dall'ordinario e dall'omologazione delle merci.