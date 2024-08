UNIRSM: messi a disposizione dei ragazzi dei Soggiorni Culturali documenti e foto dei familiari

L’Università di San Marino ha aperto gli archivi del Centro di Ricerca sull’Emigrazione ai ragazzi che hanno vissuto l'esperienza dei soggiorni culturali nel luglio scorso in territorio. Individuati i documenti delle famiglie di ciascun partecipante all’iniziativa, provenienti da Francia, Stati Uniti, Argentina, Belgio e Italia. Circa cento i documenti originali conservati, quindi selezionati e messi a loro disposizione. “Hanno visto per la prima volta le immagini dei loro cari da giovani, quando erano partiti per un Paese lontano – fa sapere Patrizia Di Luca, direttrice del Centro di Ricerca - ciò ha avuto in loro un profondo impatto emozionale, che si è tradotto in coinvolgimento e altissimo interesse”.

