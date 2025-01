Uno Shakespeare alla Pirandelliana

Tragicommedia comica che gioca con la morte sul potere della parola: MOLTO RUMORE PER NULLA è un gioco di ruoli e di genere con al centro due innamorati (Beatrice e Benedetto) che più diversi non si può... e ben così! Proprio per quello ci si ama, se si ama, davvero. Corollario: scambi ed equivoci, truffe, oltre la maschera per l'ironia cinquecentesca del Bardo. SHAKESPEARE scrive “Molto rumore” nell'ultimo anno del XVI secolo poco dopo aver messo in scena il “Sogno di una notte di mezza estate” passando dal tempo sospeso al mondo concreto sempre per amore...