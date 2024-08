Vado al minimo! in bicicletta

"Mentir lo minimo"

Dir bugie (finzione) lo stretto necessario può servire e sbarcare il lunario (realtà) ma solo se c'è poesia e arte, ovvero, lo stupore del vero (verità): ridurre lo spazio di manovra all'essenziale. Tre corpi: uomo, donna e bicicletta. MENTIR LO MINIMO della compagna franco-argentina Alta Gama è tutto questo (il minimo indispensabile): niente di più e manco di meno. Dentro le diverse forme spaziali create dagli artisti il pubblico sogna... al massimo! perché chi guarda vuole tutto per volare con la mente e con il cuore. Tecniche circensi e approccio teatrale della spazialità: in teatro, piazze o su strada, rimane la musicalità della rappresentazione in equilibrio acrobatico (creativo). Nell'antica terra del glorioso manicomio di Colorno, che sin dall'800 fu luogo di avanguardie politiche, sociali e umanitarie, l'ospedale divenne nosocomio aperto grazie a Mario Tommasini amico di Basaglia, set fotografici (Gianni Berengo Gardin) e cinematografici (Agosti e Bellocchio), sede di mostre e convegni, museo psichiatrico permanente. Oggi siamo TUTTI MATTI per Colorno di Parma e non solo in EMILIA.