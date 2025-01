Vita del cantante da Nobel

Giovane e serio, determinato a cambiare sé e la musica (non solo americana), da provinciale malinconico del Minnesota alla New York vibrante d'inizio anni 60: un mix implosivo che esploderà poco tempo dopo. Dalle cantine off, al Cafe Wha d'avanguardia, e i club folk e comedy del Greenwich Village al mondo in un'ascesa inarrestabile fino al Nobel per la Letteratura nel 2016: un storia che continua... Certamente un antidivo epocale che ha fatto scuola in tutti i paesi della musica, Italia compresa, trasformando con le sue parole e una diversa identità sonoro le nostre vite: la sua chitarra come un libro. Una biografia in 5 anni di lavoro cinematografico in cui tutti gli attori sono stati lui per almeno 6 mesi.