Agenzia per lo Sviluppo Economico: presentato accordo con la Camera di Commercio italiana nel Regno Unito

La conferenza stampa

È un ruolo importante, sottolinea il Segretario di Stato Andrea Zafferani, quello dell'Agenzia per lo Sviluppo, che punta alla definizione – ogni anno – di almeno 18 accordi con realtà di oltreconfine, in particolare con le varie Camere di Commercio italiane, in tutto il Mondo. Da qui l'intesa con quella nel Regno Unito. Non è mancato l'intervento, in videoconferenza, del Presidente, Leonardo Simonelli. Inevitabile un riferimento alla Brexit, attualmente in “stand by”. “In questo momento di incertezza – ha detto – occorre creare ponti”; e acquista allora rilevanza una collaborazione diretta con il Titano. Soddisfatta, la Vice Presidente dell'Agenzia per lo Sviluppo Economico. “Questa possibilità – ha detto Antonella Mularoni – verrà utilizzata dai nostri imprenditori per affacciarsi su questo mercato”. Ci si è confrontati – tra le altre cose - su una possibile partecipazione di San Marino Innovation ad un'importante fiera per startup che si terrà a Londra. L'accordo - ha sottolineato il Direttore della Divisione Camera di Commercio, Massimo Ghiotti – prevede poi servizi preziosi per le aziende sammarinesi; come la ricerca di partner in loco. Presente anche l'Ambasciatore della Repubblica in Gran Bretagna, Silvia Marchetti, che ha definito la firma una “grande opportunità” per il Titano.