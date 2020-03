Alan Friedman: "Lagarde dovrebbe dimettersi"

Nel video l'intervista a Alan Friedman

“Christine Lagarde dovrebbe dimettersi”: lo dichiara Alan Friedman in una intervista a San Marino Rtv. Per il giornalista e scrittore, esperto di economia, il comportamento della Presidente della Bce, che ieri ha affermato “Non siamo qui a ridurre gli spread”, è stato arrogante, incompetente e sbagliato oltre ad essere stato sgarbato nei confronti di Mario Draghi, cercando di ridicolizzare il noto “whatever it takes”. Per Friedman bene hanno fatto il Presidente Mattarella e il Presidente Francese Macron a criticare duramente la Lagarde che con le sue dichiarazioni irresponsabili ha fatto schizzare ieri lo spread sopra quota 260.

Nel video l'intervista a Alan Friedman