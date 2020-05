Azione multifronte sul Turismo: concorso fotografico, iniziative per l'ambiente, un sondaggio sul centro

Sentiamo Federico Pedini Amati

La bandiera biancoazzurra resta simbolo per eccellenza e filo conduttore della campagna promozionale del Paese, per lanciare un messaggio di speranza. Dopo il video emozionale che ha visto Sara Jane Ghiotti 'prestare la voce' al vessillo, bandiera ancora protagonista ma come soggetto principale di un concorso fotografico. Fino al 20 maggio tutti i cittadini e residenti sammarinesi – spiega il Direttore dell'Ufficio del Turismo Nicoletta Corbelli - potranno inviare i loro scatti in digitale sui canali Facebook e Instagram con l’hashtag #SanMarinoNelCuore. Il regolamento completo del concorso è consultabile online su www.visitsanmarino.com.

Il virus ci obbliga a cambiare – si è detto –, tramontata l'epoca degli assembramenti, anche la Repubblica si sta attrezzando per offrire un turismo diverso rispetto al passato, ma sostenibile e di qualità. Presto sarà presentata l'iniziativa legata al Cammino del Titano; allo studio anche altri progetti nell'ambito del trekking e della speleologia. La Segreteria di Stato punta inoltre ad un maggiore coordinamento con gli operatori economici, specialmente quelli legati all'area Patrimonio Unesco: a breve verrà loro sottoposto un questionario/sondaggio per raccogliere consigli e suggerimenti sulla riqualificazione del comparto turistico-commerciale in centro storico, con particolare riferimento ai settori merceologici.

Nel video l'intervista al Segretario di Stato per il Turismo, Federico Pedini Amati.