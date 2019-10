Banca Centrale della Repubblica di San Marino ha approvato la relazione semestrale relativa al periodo gennaio-giugno 2019. L'utile d'esercizio torna in positivo per la prima volta dal 2014, per un valore di 2.328.375,00. Il risultato secondo l'istituto di Via del Voltone potrebbe rendere raggiungibile per fine anno l’obiettivo del pareggio di bilancio e forse migliorarlo.

