Banca Cis: assemblea dei dipendenti alla Csu

Un'assemblea con i dipendenti di Banca CIS e Scudo Investimenti si è tenuta al Central Square. All’ordine del giorno il punto sulle prospettive occupazionali e di rilancio e consolidamento della Banca, dopo l’amministrazione straordinaria della Banca e l’imminente scadenza della sospensione dei pagamenti.

L’Assemblea ha fatto proprie, condividendole, le proposte dei due Segretari di Federazione sulla necessità di incontrare tempestivamente tutte le forze politiche e le rappresentanze consiliari, per sensibilizzarle sulle possibili soluzioni che consentano di rimettere “in bonis” l’istituto di credito, garantendo i livelli occupazionali, i risparmi depositati da parte della clientela ed i fondi allocati da parte degli investitori istituzionali.

Un percorso, per la Csu, vitale e che va fatto senza le conflittualità che hanno contraddistinto negli ultimi mesi. Intanto il 16 aprile ci sarà un incontro tra la FULCAS-CSU, la RSA e la Segreteria di Stato per le Finanze, insieme al Commissario Straordinario Bonfatti, per avere informazioni sulla fine dell’amministrazione straordinaria e la revoca del blocco dei pagamenti. Quel giorno stesso, alla CSU, sono invitate le forze politiche e rappresentanze consiliari, alla vigilia della sessione del Consiglio Grande e Generale nel corso della quale si potranno adottare interventi che abbiano rilevanza rispetto alla situazione di Banca CIS.