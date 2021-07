BCSM, Tomasetti difende scelte e risultati: “Abbiamo tolto San Marino dall'isolamento, in un lavoro di squadra”

Approvato all'unanimità il bilancio 2020 (a -0,8 milioni). Perdite contenute, in un anno difficile. Mentre prosegue la riduzione dei costi, il sistema sammarinese regge, anzi, inverte la tendenza. “Frutto del lavoro di squadra da parte di tutti gli stakeholders”, rileva la Presidente. Tra i provvedimenti rilevanti, guarda all'irredimibile per Carisp “che ha permesso – dice - di liberare risorse ed eliminare il 5ter”. Replica ai rilievi mossi alla sua gestione dalle opposizioni, difendendo i risultati raggiunti, a partire dal prestito di liquidità accordato dalla BCE: “un paracadute – chiarisce - che si tira laddove il Paese andasse in affanno di liquidità; non costa nulla, dato per rassicurare gli investitori i risparmiatori”. Ancora, il fondo monetario, “con una relazione – dice – di tono diverso dal passato e che ci riempie di orgoglio e sempre grazie ad un lavoro di squadra”. Poi il memorandum con Banca d'Italia, abbandonato per scelta sammarinese già nel 2016: “ abbiamo deciso, in accordo con Banca d'Italia di approcciare singoli temi per svolgerli uno alla volta con grande efficienza”.









Nel video, l'intervista integrale al Presidente di BCSM, Catia Tomasetti

“Abbiamo approvato il bilancio 2020, in un anno che è andato meglio del previsto. Non sfuggirà a chi ascolta che la nostra fonte di reddito principale è l'impiego della nostra liquidità. Grazie alle persone che si occupano di questo in Banca Centrale, e che hanno una qualità decisamente superiore alle media, i risultati sono stati superiori rispetto al benchmark di mercato. Un risultato lordo di -800mila euro; si tratta di perdite davvero contenute. Abbiamo proseguito nel lavoro di riduzione dei costi amministrativi e di personale. Altro elemento: abbiamo avuto la conferma della prosecuzione dell'incarico del Sindaco Valentina di Francesco, che segue la conferma della Presidente del Collegio Sindacale. Questo ci onora, perché attesta che il Collegio ha una qualità tecnica elevata e il fatto che gli azionisti che si susseguono nel tempo confermino le stesse persone è un attestato di qualità. Nella relazione annuale, poi, ottimi spunti: il sistema sammarinese, nonostante il periodo difficile del Covid, ha resistito, con addirittura una inversione di tendenza. Questo è attribuibile ad un ottimo lavoro di squadra, fatto da tutti gli stakeholdes e dal sistema stesso: le banche, che si sono unite anche nel sostegno a Bns per permettere ai correntisti di ottenere subito la liquidità fino a 100mila euro; ma anche Banca Centrale, le forze politiche, il Governo. Un ottimo gioco di squadra, che non era scontato. Se dovessi citare provvedimenti importanti, citerei l'irredimibile per Carisp, che ha permesso di liberare risorse ed eliminare il 5ter, tema sul quale il Fondo Monetario puntava il dito. Finalmente Carisp può muoversi senza il peso del 5ter. Chiudiamo questo anno decisamente faticoso, anche per il sistema finanziario, con grande soddisfazione. Replica ai tanti rilevi mossi in questi giorni dalle opposizioni, sia sua sua gestione, sia sul futuro di BCSM rispetto ai dossier aperti, in testa, il rapporto con Bankitalia “Devo fare una doverosa premessa: le Banche Centrali son autorità di vigilanza e raramente piacciono; siamo facile oggetto di strali... Sul tema della mia gestione, innanzitutto, non voglio personalizzare, non è la mia gestione... Io sono orgogliosa di presiedere una Banca di questa qualità, ma sottolineo che la gestione è una gestione che funziona proprio perché è corale e non personalizzata. Per quanto riguarda i rapporti con Bankitalia e altri organismi internazionali: credo sia stato fatto un ottimo lavoro, sempre sottolineando il gioco di squadra. Mentre infuriava la pandemia e San Marino aveva davvero poco visibilità, la BCE ci ha dato una grande testimonianza di supporto. Siamo stati tra i primi Paesi extra-UE ad avere supporto di liquidità. Un riconoscimento che non va sottaciuto. Vedo poi che spesso vengono poste domande un po' ingenue, come 'che cosa avete fatto del prestito di liquidità?' Vorrei chiarire che il prestito è un paracadute che si tira, laddove il Paese andasse in affanno di liquidità. Non ci costa nulla, è un paracadute gratuito che ci viene dato e lasciato a rassicurare gli investitori i risparmiatori. Chi fa questi commenti non conosce molto bene i rapporti rapporti inter-banca. Invece, è importante per chi conosce perfettamente le dinamiche, sapere che San Marino, che prima era isolata, adesso ha la possibilità di avere un prestito di liquidità disponibile da parte di Bcsm. Questo non è mai esistito prima. E' un prestito spontaneamente esteso e credo sia un risultato importante che dice tanto; dice anche molto dei rapporti con la stessa Banca d'Italia, rapporti completamente cambiati. Il Memorandum è un 'falso totem'; era un progetto del 2016 e proprio San Marino si tirò indietro. Non entro nel merito di quelle decisioni, che appartengono ad un periodo precedente la mia presidenza. Abbiamo deciso, in accordo con Banca d'Italia, di approcciare i singoli temi del memorandum per svolgerli uno alla volta, con grande efficienza. Quello che il Paese può apprezzare, per esempio, è che dopo tanti anni siamo riusciti a sbloccare oltre 11 milioni di banconote di grosso taglio che Bankitalia non ci smobilizzava. Questo è molto più importante del flag del memorandum. Infine, il Fondo Monetario: ha fatto una relazione, l'ultima, di tono molto diverso dalle precedenti e ci riempie di orgoglio. Non è un merito solo mio o solo di Banca Centrale, ma di un lavoro corale nell'interesse del Paese. Credo siano stati raggiunti risultati importanti e spero tutti possano vederli come risultati pratici, nell'impatto nella vita di tutti i giorni. Per il momento, noi ci rendiamo conto della loro importanza, perché affrontiamo i problemi con maggiore serenità e inferiore senso di isolamento.