Befana più cara: i prezzi dei prodotti tipici aumentano del 9%

La tradizione della Befana si fa più cara: secondo un monitoraggio di Federconsumatori Rimini, i prodotti tipici legati all’Epifania registrano un aumento medio del 9% rispetto al 2024. Tra gli articoli che hanno subito i maggiori rincari figurano le calze già pronte (+17%) e i dolciumi come cioccolatini, tavolette di cioccolato e merendine (+13%). I prodotti dolciari più semplici, come caramelle e gomme da masticare, hanno subito incrementi minori, oscillando tra il 4% e l’8%. Persino il tradizionale carbone, simbolo per eccellenza della festa, è aumentato del 7%. Una novità per il 2025 è la calza personalizzata con nome, foto o ricami, proposta al costo di circa 14 euro. Si confermano invece stabili alcune opzioni più economiche, come le confezioni di cioccolato a tema, con variazioni più contenute.

Per quanto riguarda i viaggi, Federconsumatori segnala che l’Epifania coincide con il primo weekend dell’anno, periodo in cui molti approfittano per vacanze brevi, solitamente più economiche rispetto alle festività natalizie.

Di seguito, l’elenco dettagliato dei rincari:

Calze imbottite 160 g: +17% (6,99 €)

Carbone 100 g: +7% (1,60 €)

Merendine 135 g: +13% (1,69 €)

Monete di cioccolato 50 g: +11% (1,50 €)

Gli aumenti, seppur moderati in alcuni casi, riflettono le tendenze di crescita generale dei prezzi osservate nel settore alimentare e dei dolciumi.