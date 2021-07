Business Forum San Marino-Cina: Righi, 'Per continuare a dialogare e conoscersi'

Si è aperto al Kursaal il Business Forum ‘Conoscere l’oggi per immaginare il domani’, appuntamento che si inserisce nell’ambito delle celebrazioni del 50° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Repubblica di San Marino e Repubblica Popolare Cinese. In platea istituzioni, ambasciatori, rappresentanti di grandi banche cinesi, oltre ad Alibaba Alipay, una delle più importanti piattaforme di pagamento online. Dopo l'esecuzione dal vivo degli inni nazionali da parte di studenti ed insegnanti dell'Istituto Musicale Sammarinese, l'intervento del Segretario all'Industria. “Realtà così distanti possono continuare a dialogare e conoscersi”, rimarca Fabio Righi, che riferendosi alle grandi sfide del futuro “dobbiamo scegliere – dice – se subirle o governarle”.







Un partner come la Cina diventa quindi strategico per dimensioni e potenzialità. Lorenzo Riccardi, ministro a disposizione di San Marino a Shanghai, parla di rapporto modello tra sistemi diversi ma basato sulle analogie di interessi comuni. La Cina sta crescendo in maniera esponenziale, nel primo semestre del 12.7%, ed è la prima economia per numero e flussi di investimenti esteri e commercio internazionale. Anche le imprese del Titano hanno tanto da offrire, in termini di competenze, innovazione e approccio imprenditoriale, rimarca Laura Fabbri dell'Agenzia per lo Sviluppo. E da un recente sondaggio emerge che sempre più operatori economici del Titano guardano con interesse al mercato cinese.