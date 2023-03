Carburanti: da aprile il rimborso in Smac torna a 15 centesimi al litro

A partire dal 1° aprile 2023, il rimborso monofase riconosciuto ed accreditato agli acquirenti di carburanti sulla propria Smac Card torna a 15 centesimi di euro per ogni litro. Lo comunica la Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio, per effetto del Decreto Delegato 23 marzo 2023 n.55.

"Pare di cogliere il segnale di una politica più attenta alle esigenze dei cittadini che in questo modo potranno risparmiare qualcosa", scrivono Usl e Usc. "Si tratta di un primo passo al quale l’auspicio è che ne seguano molti altri, alcuni dei quali non più procrastinabili. I rincari generalizzati, le bollette impazzite, i problemi legati alla Sanità, hanno messo a dura prova i sammarinesi".

Leggi il decreto delegato 55/2023