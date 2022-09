La Banca Centrale della Repubblica di San Marino avvia la procedura di consultazione pubblica su due bozze di provvedimenti in tema di cartolarizzazione. Provvedimenti – spiegano dall'istituto di Via del Voltone - volti a dare attuazione alla legge in materia e al Decreto sulla “Nuova mission della Banca Nazionale Sammarinese”, per completare il quadro normativo in parallelo alle ulteriori attività di progetto tuttora in corso.