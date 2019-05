Cassa di Risparmio, depositato il bilancio. L'approvazione In Assemblea dei Soci

Carisp

Nella presentazione dell'assestamento di bilancio, il Segretario alle Finanze anticipava all'Aula interventi, in seconda lettura, per la ricapitalizzazione di Cassa di Risparmio mentre il capogruppo di SSD Giuseppe Morganti invitava i consiglieri ad un impegno collettivo per dare un futuro al principale istituto del paese. Si apre un mese importante per Carisp, alle prese con nuovo statuto, piano industriale e bilancio, il cui progetto - approvato dal cda - è stato già depositato e verrà sottoposto ad approvazione nell'Assemblea dei Soci convocata il 7 e 10 maggio. Compito che corre in parallelo con l'assestamento, che arriverà in Consiglio una settimana dopo e comprenderà il finanziamento da parte dello Stato delle perdite di Carisp. In maggioranza c'è chi spera in una ripartenza, per una Cassa rinnovata, con un amministratore delegato in grado di agire con pieni poteri sulla struttura interna.

E qui si inserisce il secondo impegno della banca, legato a modifiche dello Statuto, a partire dalla definizione delle competenze di Franco Gallia. Per permettergli di svolgere appieno il suo mandato – spiegano dalla maggioranza – occorre riconoscergli deleghe sul personale ad oggi del Direttore Generale. Una questione delicata, su cui dovrà dire la sua Banca Centrale, a cui spetta l'autorizzazione di eventuali modifiche. Si guarda anche ad un ridimensionamento dei costi e alla riduzione dei membri del cda. Oggi sono sette e possono arrivare fino ad un massimo di nove. Si vuole portarli a cinque e non oltre i sette. Non si ragiona solo sui numeri ma anche sulla composizione. Entra quindi in gioco la figura di Fabio Zanotti. In Aula Consiliare la posizione di alcuni membri di Adesso.sm è stata piuttosto chiara con la richiesta dell’opposizione di sostituire il presidente bocciata– a febbraio – per un solo voto. Se ne parlerà in una prossima Assemblea. Temi anche al centro del confronto nella stessa maggioranza.