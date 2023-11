Collaborazione sindacale: ospite alla USL il Presidente CAF UIL, Giovanni Angileri

Nel video, le interviste a Presidente del CAF della UIL, Giovanni Angileri e al Segretario Generale USL, Francesca Busignani

Due Stati, ma due sindacati affini, che continuano a dialogare su tematiche comuni: collaborazione per garantire aiuto e nuovi servizi. Nella sede USL arriva il Presidente Nazionale del Centro Assistenza Fiscale della IUL: “Oggi sono qui perché è un altro servizio che vogliamo fare insieme alla USL di San Marino – dice Giovanni Angileri - dato che qui operano tantissimi frontalieri. Parliamo di più di 7.000 frontalieri che ogni giorno viaggiano fra l'Italia e San Marino, così come parliamo di oltre 15.000 cittadini che hanno la doppia cittadinanza, sono italiani, ma sono anche di San Marino. A questi cittadini, che sono anche nostri iscritti, a queste persone vogliamo portare i servizi della nostra organizzazione e della USL, qualificati, così come siamo abituati a fare”.

Servizi di qualità in sinergia, su un terreno comune, riaprendo un confronto già avviato, ma che a causa del Covid aveva subito un rallentamento, spiega il Segretario generale USL, Francesca Busignani: “Quando si lavora bene, si lavora di concerto, si lavora con professionalità si riescono a dare quei servizi che arricchiscono le persone, la collettività. Questo è uno degli incipit che ha sempre avuto USL, questo è uno degli incipit che ha sempre avuto la UIL. Quindi, ritrovare sinergie per lavorare insieme, a questo livello e con questa concezione, è sicuramente un valore aggiunto per entrambe le strutture”.

Nel video, le interviste a Presidente del CAF della UIL, Giovanni Angileri e al Segretario Generale USL, Francesca Busignani