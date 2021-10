Congresso Federazione Industria Csdl: si rinnova il Direttivo, al centro i problemi nel settore occupazionale

"Ripartire dai diritti" è lo slogan del 15mo Congresso della Federazione Industria Csdl. Al centro, le questioni da risolvere nel settore occupazionale, in particolare nel manifatturiero. Dati in chiaroscuro, quelli relativi a uno dei comparti trainanti per l'economia sammarinese. Ad illustrare i principali indicatori è stato il segretario uscente della Fuli, Agostino D'Antonio.

Si parla di un settore nel quale, a San Marino, è occupato quasi un lavoratore dipendente su tre. Negli ultimi tre anni sono state circa 1300 le persone interessate da procedimenti di riduzione del personale. Ma allo stesso tempo la forza lavoro dell'industria è in aumento, passando da 5.943 lavoratori del 2018 (il 41% frontalieri) ai 6.551 del 2021. In diminuzione, negli ultimi tre anni, anche i disoccupati (dai 1.375 di gennaio 2018 ai 1.064 di settembre 2021). Ma resta una serie di questioni da risolvere, spiega il sindacato, dal lavoro femminile al rispetto dei diritti nelle fabbriche, fino al confronto con la politica per la futura riforma del mercato del lavoro.

Nel pomeriggio, al Palace di Serravalle, proseguiranno le operazioni di voto per eleggere i membri del Direttivo che andranno a nominare, in un momento successivo, il nuovo Segretario.

Nel video, l'intervista ad Agostino D'Antonio, segretario Fuli-Csdl