Consulenze, Governo: "Riordino e trasparenza, strumento prezioso ma rischio di abusi"

Riordino e trasparenza sulle consulenze. Le Segreterie di Stato Interni e Finanze rivendicano l'impegno su questo fronte e parlano di una diminuzione, nel corso degli ultimi anni, delle consulenze nella Pubblica amministrazione in senso stretto. Il Congresso, spiegano, ha introdotto linee guida in merito e riordinato i relativi capitoli di spesa per un maggiore controllo. Si è passati, ad esempio, in base ai dati forniti dall'esecutivo, dagli oltre 2milioni e 700mila euro per consulenze di Segreterie e PA agli oltre 616mila euro del 2020. Per il segretario agli Interni, Elena Tonnini, le consulenze rappresentano uno "strumento prezioso" per uno stato come San Marino, ma c'è il rischio di "generare abusi e distorsioni".