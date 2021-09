Continuano le visite alle imprese del segretario Righi, ieri a Serravalle

Prosegue il ciclo di visite nelle aziende sammarinesi da parte del Segretario di Stato per l'Industria Fabio Righi; si tratta di un programma voluto e seguito per meglio conoscere ed entrare direttamente in contatto con le varie aziende e realtà imprenditoriali del territorio. Quattro quelle visitate ieri dal Segretario, tutte nel Castello di Serravalle: l'azienda leader nella lavorazione meccanica Paiani; l'eccellenza in meccanica acustica Proaudio srl; l'azienda informatica AC&D Solutions ed infine l'atelier Giorgia Boutique.