Contratto Industria: nell'ipotesi di accordo significativi adeguamenti salariali

Trattativa a tappe serrate – quella che ha visto coinvolti ANIS e Sindacati -; anche alla luce delle ricadute, sul sistema economico sammarinese, di un momento storico caratterizzato dal flagello pandemico ed una guerra che sta sconvolgendo gli equilibri internazionali. Era scaduto a fine 2021, il contratto industria; ma la fiammata inflazionistica di questo periodo potrebbe aver contribuito ad accelerare il confronto, che interessa 6.500 lavoratori. Sul tavolo vi sarebbe, fra le altre cose, un adeguamento salariale piuttosto consistente, se paragonato a quello precedente: 3%, per l'anno in corso, 2.4% per il 2023.

Ipotesi di accordo sulla quale questa mattina è stato chiamato ad esprimersi l'Attivo Generale dei Quadri FLI/CSU; in serata sarà invece la volta dell'USL, che riunirà il Direttivo Industria. Domani sarà dunque possibile verificare se la riserva sia stata sciolta dalle varie organizzazioni sindacali del Titano, con una sottoscrizione preventiva. Anche perché il giorno successivo è previsto un incontro con l'Associazione degli Industriali, in occasione del quale potrebbe essere siglato l'accordo. Nel caso seguirebbero come da prassi le assemblee nei luoghi di lavoro, in vista della definitiva approvazione.