CSdL Informa: bilancio, imposta sui capitali e situazione pandemica i temi centrali

SRV_CSDL_INFORMA_1930_23122021

Si è partiti parlando del bilancio 2022 ieri sera nell'appuntamento online con CSdL Informa. Il Segretario Generale Enzo Merlini ha spiegato come ancora non si sia riusciti a fare una valutazione complessiva e approfondita del testo di legge visto il poco tempo da cui è stato approvato ha però evidenziato la pressoché totale assenza di investimenti per lo sviluppo e per la prospettiva, trattandosi di un testo di bilancio quasi esclusivamente contabile. Focus approfondito invece sull'imposta sui capitali all'estero: “L'obiettivo è condivisibile – ha spiegato – ma lo strumento inadeguato”. Si è poi parlato anche della situazione pandemica evidenziando anche la carenza e difficoltà sempre crescente del personale sanitario. Trattato anche il progetto di legge per gli interventi a sostegno della famiglia, un tema molto importante da portare avanti ha evidenziato il sindacato portando alla luce anche numeri preoccupanti sulle nascita con un calo costante negli ultimi anni.

Nel video l'intervista a Enzo Merlini, segretario generale Csdl