Csdl: tempi di attesa troppo lunghi per le visite, ecco quali

Iss nel mirino non solo dell'opposizione. A puntare il dito sulle lunghe lista d'attesa per visite specialistiche è la Federazione Unitaria Pensionati CSdL che elenca i principali ritardi: dagli 80 giorni lavorativi per l'oculistica ai 110 per un ecodoppler. "Situazione che – tuona la FUPS - spinge a rivolgersi alle strutture private, presenti e molto attive nei territori limitrofi”. Nella tabella che riporta i dati ricavati dall'Istituto di Sicurezza Sociale emerge che la situazione in un anno è migliorata per ecografie e gastroscopie.