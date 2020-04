Decreto 62, Urbinati (USC): "Un primo passo verso la fase 2"

Sentiamo Marina Urbinati

Un decreto che ha cercato di fare da sintesi alle richieste degli operatori. E un lavoro, per l'Unione Sammarinese Commercianti, di almeno un mese per meglio interpretare e tradurre le esigenze delle attività, totalmente chiuse per l'emergenza: “Quando ci siamo resi conto che l'emergenza si sarebbe prolungata, - dice la Presidente USC, Marina Urbinati - ci siamo posti il problema delle tante attività chiuse e a reddito zero, con incassi a zero. Abbiamo creduto in un primo passo per dare la possibilità alle imprese di ripristinare il contatto con i clienti, contatto che nel settore commerciale è fondamentale e consentire di fare quelle vendite che non copriranno sicuramente l'incasso di un periodo normale, ma almeno permettono di sopravvivere al momento”.

Importante risultato anche il via libera per la registrazione delle attività di e-commerce, aprendo nuove possibilità, anche se ancora a San Marino non tutto il comparto può dirsi pronto: “Riteniamo ci siano settori per cui l'E-commerce è la strada non solo per integrare, ma proprio per avere una fonte di reddito importante. Mentre per altri settori si farà molta più fatica” - prosegue Marina Urbinati - riferendosi a comparti dove resta fondamentale il contatto con la clientela”.

“Non basterà – dice – ma sono primi passi, in attesa dei nuovi decreti, per ragionare sulla fase 2”. Intanto, buono il giudizio sul livello di confronto fra le parti: “Il confronto è giornaliero – rileva Marina Urbinati - fatto di tante ore in call con tutte le parti sociali, Associazioni, Governo. Di questo siamo molto contenti; il confronto c'è ed è costante”.