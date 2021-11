Ente Cassa di Faetano: deliberato un intervento fino a 4 milioni di euro per rafforzare il patrimonio di BSM

Un intervento fino ad un massimo di 4 milioni di euro, per rafforzare il patrimonio di BSM. E' quanto deliberato dall'Assemblea dei Soci, che ha accolto a larga maggioranza la proposta del Consiglio di Amministrazione. Un provvedimento - si legge in un comunicato dell'Ente Cassa di Faetano, che detiene oltre il 90% del pacchetto azionario dell'istituto di credito – “a tutela dei risparmi” di imprese e famiglie. Si tratta di una “risposta concreta” - si sottolinea - agli effetti della crisi finanziaria globale del 2008, ed esplosa a San Marino nel 2010; la conseguente svalutazione dei crediti incise infatti sui bilanci della banca “per ben 8 esercizi”, erodendone il patrimonio.

L'intervento deliberato dall'Assemblea – peraltro in occasione delle ricorrenze per il Centenario – ha come obiettivo, allora, la valorizzazione del ruolo, sul territorio, di Banca di San Marino. Una solidità garantita anche dai “benefici – si osserva - che deriveranno dalla legge” sulla cartolarizzazione degli NPL. Il Presidente dell'Ente, Giuseppe Guidi, ritiene che l'azione decisa oggi al Kursaal sia “funzionale ad una nuova stagione di ruolo e di prospettiva”, per “lo sviluppo sociale, economico e culturale” del Paese. La proprietà – è stato poi rimarcato - “ha fatto e si accinge a fare dei grossi sacrifici”. “Siamo fermamente convinti – conclude Guidi – che se tutti insieme remiamo nella stessa direzione avremo una banca solida, degna dei suoi 100 anni di storia”.