Evasione fiscale, Cottarelli (Pd): "Gli autonomi evadono per oltre il 60%"

Nel video l'intervista a Carlo Cottarelli, senatore Partito Democratico

Il governo italiano ha presentato la riforma del fisco, per Carlo Cottarelli, senatore del Partito Democratico, sull'evasione fiscale ancora non ci siamo. Per ora c'è solo una legge delega, vaga in alcuni punti e concreta in altri, secondo Carlo Cottarelli, già commissario alla revisione della spesa, direttore del dipartimento Affari Fiscali del Fondo Monetario Internazionale, nonché presidente del Consiglio incaricato dal presidente Mattarella nel maggio 2018, prima di essere eletto senatore col Partito Democratico. Troppa vaghezza, sostiene, su alcuni temi. Evasione ancora molto, troppo presente: in un rapporto presentato dallo stesso governo, emerge la categoria che evade più di tutte, quella degli autonomi.

