Expo Dubai, si traccia il bilancio: 390mila visitatori e nuove opportunità per il futuro

E' stata una partecipazione nel segno dei grandi numeri quella di San Marino ad Expo Dubai: 390mila le visite al padiglione del Titano, in una manifestazione internazionale basata su nuove connessioni tra comunità, con l'obiettivo di costruire un futuro migliore. 192 i Paesi partecipanti, 184 i giorni di eventi e oltre 24 milioni i visitatori. Grazie all'Expo, sottolineano le istituzioni sammarinesi, la Repubblica si è fatta conoscere soprattutto nell'area Menasa, comprendente Medio oriente, nord Africa e Asia meridionale.

Nel padiglione l'azione diplomatica per presentare al mondo le eccellenze del territorio, dai prodotti agroalimentari alla storia, dall'economia al settore turistico. Ricordata la figura e l'impegno di Mauro Maiani, commissario e ambasciatore negli Emirati Arabi venuto a mancare all'improvviso. In un periodo difficile a livello internazionale, per San Marino Expo Dubai è stato un modo di avviare nuove attività di business. Rilevante anche il ruolo dello shop interno al padiglione, grazie al quale sono stati incassati oltre 130mila euro.

“Un'imperdibile occasione di visibilità - l'ha definita il commissario generale Filippo Francini al termine dell'esposizione – in cui San Marino ha dimostrato di essere in grado di misurarsi con la comunità internazionale”. Ora l'area in cui sorgeva il padiglione sarà riconvertita in “District 2020”: diventerà un luogo abitativo e per uffici. E il quartiere sarà un hub dedicato alle nuove tecnologie.