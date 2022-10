FMI a San Marino: visita “article IV” alle battute finali. Oggi l'udienza dei Capitani Reggenti

Ultimi adempimenti per la visita "article IV" del Fondo Monetario Internazionale a San Marino. Dieci giorni di incontri e approfondimenti dedicati in particolare ai temi delle riforme, 'dossier' energia' e settore bancario. Obiettivo: misurare lo stato di salute in termini economico-sociali della Repubblica e suggerire interventi. Alle 15.00 la delegazione FMI, guidata da Borja Gracia, raggiungerà Palazzo Pubblico per essere ricevuta in udienza dai Capitani Reggenti Maria Luisa Berti e Manuel Ciavatta. Udienza che come di consueto precede la conferenza stampa a chiusura della missione, in programma domani.