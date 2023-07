Giochi del Titano: fake news sulla chiusura, smentisce il Governo

La Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio, per conto del Governo, smentisce perentoriamente la notizia diffusa martedì scorso, che la Giochi del Titano Spa sarebbe prossima a chiusura. Nella nota di Palazzo Begni si legge che non c'è mai stato alcun incontro a porte chiuse del Consiglio Grande e Generale, con votazione segreta, per deliberare la fine della società. Poi la presa di distanza da quelli che definisce "contenuti falsi ed evidentemente generati per fini speculativi". A rafforzare la nota anche la smentita del presunto autore, Antonio Fabbri. Lo stesso giornalista de l'Informazione ribadisce che si tratta di un fake: "Per quanto mi riguarda ne disconosco categoricamente la paternità. Ringrazio la Segreteria alle Finanze per avermi informato circa il falso articolo in circolazione. Ho già dato mandato ai miei legali di presentare un esposto alla competente autorità a mia tutela e della testata per la quale lavoro".

La Giochi del Titano, proprio a inizio anno, aveva diffuso i dati del bilancio 2022. con un fatturato di 27,5 milioni, in crescita del 45% rispetto al periodo precovid. Ricordando anche il consistente apporto per le casse pubbliche.