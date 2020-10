Giovani operatori termoidraulici italiani in stage a San Marino

San Marino all'avanguardia nella promozione ed incentivazione dell'efficienza energetica degli edifici e dell'impiego di energie rinnovabili in ambito civile e industriale. E' in quest'ottica strategica che proprio il Titano è stato scelto dall'agenzia A.D.T.M. di Foggia, avvalendosi dei fondi europei per la formazione, per uno stage "cognitivo-osservativo" di 60 ore per “operatori termoidraulici per energy smart buildings”. Una iniziativa patrocinata dalla Segreteria di Stato per il Territorio e l'Ambiente, già al lavoro – tra l'altro - su modifiche normative per incentivare la produzione di energie rinnovabili ed interventi di efficientamento energetico.





I ragazzi, accolti da alcune aziende sammarinesi del settore, hanno svolto le attività nel pieno rispetto delle normative anti-Covid, presso cantieri domestici e commerciali in varie zone del territorio. Obiettivo: apprendere sul campo le più opportune e innovative tecniche pratiche di lavoro. Particolarmente colpiti dall'impianto fotovoltaico a distanza.

Ad accompagnare i corsisti nel loro percorso Aer.SM, l'associazione Aziende Energia Rinnovabile di San Marino, guidata da Luciano Zanotti.

Nel video interviste ai corsisti Armando Lembo e Alberto Viro, al docente di stage Saverio Russo e a Luciano Zanotti, Presidente Aer.SM.