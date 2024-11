Icee, Csdl: "Sia considerato il valore effettivo degli immobili"

La Csdl guarda al decreto applicativo sull'ICEE, che verrà riemesso per confrontare proposte. Ne ricorda le finalità, preferendo interventi per quanti ne abbiano reale bisogno, invece che a pioggia. Chiede così che venga dato il giusto peso, nel calcolo della ricchezza delle famiglie, al valore effettivo dei patrimoni. In particolare, rileva la necessità di correggere "la grande sproporzione - così scrive - tra il peso attribuito alle risorse finanziarie e quello relativo ai beni immobiliari, per i quali viene considerata la rendita catastale, di entità insignificante rispetto al loro valore". Richiama, a proposito, i calcoli che l'Italia prevede nell'elaborazione dell'ISEE, per cui la rendita castale viene moltiplicata per alcuni coefficienti al fine di determinarne il valore economico.