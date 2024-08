La Csdl invita le autorità ad "approfondimenti" sulle dichiarazioni dei redditi delle licenze individuali

Secondo la Confederazione Sammarinese del Lavoro il reddito da lavoro dei titolari di licenza individuali, tra il 2014 e il 2022, è cresciuto ben oltre l’inflazione, a differenza di quanto avvenuto per i lavoratori dipendenti e per i pensionati. Per la Csdl deve inoltre far riflettere la marcata differenza tra reddito da lavoro e reddito complessivo, dei titolari di licenze individuali che sono prevalentemente artigiani e commercianti. Di qui l'invito alle autorità preposte a svolgere approfondimenti rispetto alla congruità dei redditi dichiarati nei decenni e la loro rispondenza rispetto alle proprietà accumulate.