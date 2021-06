Lavoro occasionale e frontalieri: Osla e Usot chiedono maggior coraggio

Usot e Osla, con una nota congiunta, chiedono maggior coraggio nelle scelte riguardati il lavoro occasionale e l'impiego di frontalieri. Dopo un anno terribile per la grande maggioranza dei settori economici, - scrivono - la possibilità di accedere al lavoro occasionale dovrebbe essere estesa a tutti i settori e soprattutto dovrebbe essere resa snella e immediata nelle modalità di attivazione. Solo in questo modo lo strumento è veramente efficace a fronteggiare picchi di lavoro inaspettati o sopperire a mancanze temporanee di personale – scrivono.

Per quel che riguarda l'impiego di frontalieri inoltre, le due associazioni sottolineano come la disoccupazione interna sia a livelli così bassi da non giustificare un protezionismo di questo tipo. “Le nostre richieste vengono dai numerosi imprenditori associati che tutti i giorni faticano a trovare competenze adeguate per le loro attività” - sottolineano.

Auspichiamo quindi maggiore coraggio nella definizione del nuovo Decreto Delegato - concludono - nell’ottica di una maggiore flessibilità del mercato del lavoro, a favore dell’occupazione, delle imprese e dell’intero sistema economico.