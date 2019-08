Lista debitori: BCSM dettaglia criteri e modalità di cancellazione

A poche settimane dalla pubblicazione da parte di Banca Centrale della lista dei debitori, Via del Voltone torna a specificare i criteri di pubblicazione, nonché a dare indicazioni su come comportarsi per chi volesse richiedere la propria cancellazione dall'anagrafica. L'elenco – da Regolamento - esclude i debiti non definitivi, o quelli per i quali pendano ricorsi o siano in essere dilazioni o accordi di pagamento onorati.

Nel caso di accordi di pagamento in atto, Banca Centrale specifica che la cancellazione non potrà avvenire prima che si sia pagato almeno il 30% dell'ammontare del debito oggetto di rateizzazione e che non risultino rate scadute non pagate. Se entro il termine fissato dallo stesso accordo di pagamento non si sia raggiunta la quota del 30%, su richiesta del debitore e previo rilascio del consenso alla pubblicazione da parte dello stesso, sull'anagrafica verrà menzionata l'esistenza dell'accordo di pagamento.

Banca Centrale invita i debitori interessati a fare riferimento al Dipartimento Esattoria su appuntamento telefonico (0549-885317) o e-mail (esattoria@bcsm.sm)