Lotta alle disuguaglianze di genere: confronto sul tema tra sindacati di Rimini e San Marino

Liberare il lavoro dalle disuguaglianze di genere nelle aziende e nella società. È il tema dell'importante assemblea sindacale che si è svolta a Rimini alla quale ha partecipato anche una delegazione della CSdL, composta da Stéphane Colombari e Simona Zonzini. Molti gli interventi di donne che hanno portato sul palco le loro esperienze di donne lavoratrici.

La realtà italiana, come accade anche in quella sammarinese, è ancora troppo poco a misura di donna - nelle retribuzioni, nelle carriere, nei tempi e nell’organizzazione del lavoro - e ciò rende necessario intervenire sia sul versante politico con norme ad hoc, sia su quello sindacale attraverso la contrattazione.

Per la delegazione CSdL si è trattato una significativa occasione per approfondire e acquisire nuovi elementi rispetto ad una problematica complessa e sulla quale c'è ancora tanto da fare in termini legislativi, contrattuali e soprattutto culturali.