Meeting a San Marino di Fondo Monetario e Banca Mondiale

Oltre tre ore di confronto per le delegazioni di Albania, Grecia, Italia, Malta, Portogallo e San Marino: tutti paesi che, al Fondo Monetario Internazionale e alla Banca Mondiale, fanno parte delle “constituency” - e cioè delle circoscrizioni - guidate dall'Italia. Per l'Fmi il Direttore Esecutivo è Federico Giammusso mentre il Direttore alla Banca Mondiale è Matteo Bugamelli, entrambi presenti all'appuntamento sul Titano. Per San Marino sono intervenuti i Segretari di Stato alle Finanze Marco Gatti e all'Industria Fabio Righi ma anche la Presidente di Banca Centrale Catia Tomasetti e il Direttore Andrea Vivoli. “Prima volta a San Marino della 'constituency' – commenta il Segretario di Stato alle Finanze Marco Gatti – e prima volta dopo la pandemia. Un momento di approfondimento sulle tematiche che gli Stati affrontando: l'energia, il dopo pandemia, le emergenze attuali e le possibili emergenze future. Ci sarà un seguito perché i lavori che sono stati avviati avranno approfondimenti nelle prossime settimane e nei prossimi mesi a partire dagli 'Spring Meeting' e poi agli 'Annual Meetin'”.

Tra i temi analizzati durante il meeting anche la transizione energetica e le monete digitali: “Sono due temi assolutamente centrali – osserva il Segretario di Stato all'Industria Fabio Righi – e sono stati trattati anche in questo contesto, in un momento per San Marino in cui abbiamo avuto occasione di ospitare la Banca Mondiale. Sono di fatto le sfide che attendono gli Stati nell'immediato futuro. Non potevano quindi non essere al centro di questo dibattito e delle strategie che anche a livello internazionale è necessario fare e di cui San Marino è sempre più protagonista, potendo giocare un proprio ruolo rispetto al passato”. Entro i prossimi mesi, sempre a San Marino, potrebbe esserci un secondo appuntamento con l'egida di Fondo Monetario e Banca Mondiale: “Stiamo lavorando ad un progetto di una 'Summer School' – dichiara Righi – dedicata al settore dell'arbitrato. E' stata una occasione per poterne parlare. Ci confronteremo e già nell'estate di quest'anno contiamo di riavere un'attività concreta all'interno del territorio”.