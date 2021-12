Obiettivo rilancio, dentro e fuori i confini: nuovo progetto per Agenzia Sviluppo-Camera di Commercio

Dopo la riorganizzazione, Agenzia per lo Sviluppo-Camera di Commercio punta a nuovi obiettivi. Entra allora in gioco un progetto che mira a rendere più facile la vita delle imprese e a creare connessioni per attrarre investimenti, anche oltre confine. Il piano è stato presentato alla politica e alle categorie e si è in attesa di un'approvazione dalle Segreterie di Stato competenti per materia.

Sul sito web dell'organizzazione anche un nuovo documento per chi intende fare business a San Marino. Per i primi mesi del 2022 in programma nuovi confronti da remoto per aumentare l'interazione con imprenditoria e professionisti dall'Italia. Ed è tempo di primi bilanci.

Nel servizio, le interviste a Emanuel Colombini (presidente Agenzia Sviluppo - Camera Commercio) e a Denis Cecchetti (direttore generale Agenzia Sviluppo - Camera Commercio)