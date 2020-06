Pdl CCFS: le associazioni dei consumatori a confronto con maggioranza e opposizione

L'attenzione delle associazioni dei consumatori è rivolta in queste ore al progetto di legge per l'istituzione dei Certificati di Compensazione Fiscale Sammarinesi, chiamati “titani”. Per questo UCS, Sportello Consumatori e Asdico hanno ritenuto opportuno, in attesa che il pdl affronti la prima lettura consiliare, di richiedere un incontro con la maggioranza e l'opposizione. Due confronti distinti “per evitare di addentrarci – spiegano – in un clima di eventuale scontro politico che non ci appartiene”.

Prima criticità riscontrata: la mancanza di condivisione preventiva sul pdl, da cui – sostengono – sarebbe potuta scaturire una legge maggiormente strutturata sulla base di suggerimenti ed indicazioni da parte di chi opera sul campo e conosce le esigenze degli consumatori”. Secondo le associazioni, l'idea di una moneta virtuale poteva anche essere condivisibile, vista la crisi di liquidità nel Paese, ma – precisa Francesca Busignani (presidente UCS) – diversi articoli andrebbero ricalibrati e riparametrati”. Infine, UCS, Sportello Consumatori e Asdico insistono sulla necessità, prima di tutto, di una legge sul consumo con un osservatorio sui prezzi. In sostanza, occorre prima "costruire le “fondamenta” ed una corretta strutturazione per poter essere d’aiuto e non un flop".