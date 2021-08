Pensioni italiane percepite a San Marino: incontro Fups-Comites

Il tema delle pensioni italiane, percepite a San Marino, al centro dell'incontro tra il segretario della Fups-Csdl Elio Pozzi e il vicepresidente del Comites Alessandro Amadei. Dal 2014, sulla base di una convenzione contro le doppie imposizioni, le pensioni erogate dall'Inps possono essere tassate solo sul Titano con un trattamento fiscale vantaggioso. Per poter accedere a questa opportunità il Segretario Fups dichiara di essere a disposizione degli interessati. Amadei ritiene necessario prevedere lo stesso trattamento fiscale anche per gli ex dipendenti pubblici la cui pensione continua invece ad essere tassata in Italia. A tal proposito sollecita un intervento legislativo ad hoc.